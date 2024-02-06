Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетил в Кургане совещание по поводу дополнительных мер по ликвидации будущих природных пожаров. Полпред отметил, что нужно изменить подход к составлению сводных планов по тушению лесных пожаров.
Совещание по ликвидации природных пожаров провел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В нем участвовали главы уральских регионов, Челябинскую область представил вице-губернатор Алексей Фартыгин. По словам Николая Патрушева, Уральский федеральный округ подвержен высоким рискам возникновения стихийных бедствий. А проведение специальной военной операции существенно повысило опасность совершения терактов и диверсий.
Секретарь Совбеза отметил, что нужно усовершенствовать систему аварийной готовности в случае возникновения ЧС и усилить антитеррористическую защищенность потенциально опасных объектов.
В 2023 году Уральский федеральный округ столкнулся с сильными природными пожарами. Во время их ликвидации были выявлены недоработки в составлении сводных планов тушения пожаров и подготовке населенных пунктов к пожароопасному периоду.
Полпред президента Владимир Якушев внес ряд предложений по устранению лесных пожаров. В частности, о размещении подразделений «Авиалесоохраны», по которым ранее к главе МЧС России обращалась депутат Госдумы РФ от Челябинской области Яна Лантратова.
Владимир Якушев отметил, что нужно увеличить ширину минерализованных полос вокруг населенных пунктов, проводить практические занятия по эвакуации людей, создать подразделение противопожарной службы в малочисленных и отдаленных поселениях и увеличить число добровольных пожарных.
Природные пожары, по словам полпреда, — это наиболее серьезные, но не единственные угрозы безопасности для жителей регионов УрФО.
«В прошлом году весеннее половодье проходило спокойно и в безаварийном режиме. Но ситуация может измениться. По прогнозам специалистов, при негативном сценарии в зоне затопления могут оказаться 312 населенных пунктов, где проживают 54 тысячи человек. Мы обязаны готовиться к любому осложнению обстановки», — рассказал Владимир Якушев.
Добавим, что в Челябинской области ожидают серьезный весенний паводок. По данным южноуральских синоптиков, все метеохарактеристики, влияющие на таяние снега, сейчас выше нормы, а толщина льда на большинстве рек, наоборот, ниже.
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