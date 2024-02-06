Полпред президента внес ряд предложений по улучшению ситуации с лесными пожарами на Урале

Владимир Якушев принял участие в совещании с главами уральских городов

«В прошлом году весеннее половодье проходило спокойно и в безаварийном режиме. Но ситуация может измениться. По прогнозам специалистов, при негативном сценарии в зоне затопления могут оказаться 312 населенных пунктов, где проживают 54 тысячи человек. Мы обязаны готовиться к любому осложнению обстановки»,

— рассказал Владимир Якушев.