Полпред президента Владимир Якушев поздравил земляков с Днем России

«Этот праздник символизирует нашу общую ответственность за настоящее и будущее Отечества»

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей региона с Днем России. Полпред особо подчеркнул важность этого праздника, отметив, что тот символизирует национальное единство, общую ответственность за настоящее и будущее Отечества.

«Мало кому довелось пройти через такие вызовы и испытания как России. Но именно наша страна внесла огромный вклад в науку и культуру цивилизации. Спасла мир от нацистского порабощения. Помогла обрести свободу и достоинство десяткам народов и государств. Эту миссию Россия выполняет и в наши дни», — уверен полпред.

Он отметил, что в стране динамично развиваются экономика и социальная сфера. Реализуются национальные проекты, внедряются новые технологии. Набирает темпы цифровая трансформация, с каждым годом повышается качество жизни людей, их социальная защищенность.

«Однако свои достижения нам приходится защищать. В ходе специальной военной операции наш народ вновь проявил свои лучшие качества. Это мужество, сплоченность, любовь к Родине, сила духа. А значит, победа обязательно будет за нами», — резюмировал Владимир Якушев.