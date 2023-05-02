Полпред президента Владимир Якушев обсудил подготовку к празднованию Дня Победы на Урале

Он уделил особое внимание безопасности граждан

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев обсудил с главными федеральными инспекторами регионов подготовку к празднованию Дня Победы. Он подчеркнул, что безопасность граждан — в приоритете, сообщили в пресс-службе полпреда.

Полпред напомнил, что в этом году из соображений безопасности решили не проводить массовые демонстрации и шествие «Бессмертного полка». При этом регионы подготовили интересные программы для жителей. Будут организованы локальные праздничные площадки, под окнами домов ветеранов проведут концерты.

«Больших скоплений людей не предполагается, однако ситуация обязывает нас не терять бдительность. Безопасность граждан остается нашим важнейшим приоритетом. Во время проведения всех торжественных и памятных мероприятий, в первую очередь, нужно обеспечить правопорядок, организовать охрану общественных территорий, стратегических, инфраструктурных и других объектов», — отметил Владимир Якушев.

Напомним, традиционному очному шествию «Бессмертного полка» предложили новые форматы. Организаторы движения подобрали альтернативные способы почтить память участников Великой Отечественной войны. Среди них — фотографии на одежде, бейдж с портретом ветерана, автополк и автопробег.