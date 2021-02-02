Полпред президента в УрФО Владимир Якушев посетил челябинскую инфекционную больницу

Ему представили проект строительства второй очереди медучреждения

В Челябинске сегодня, 2 февраля, работает полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Вместе с губернатором Алексеем Текслером и региональным министром здравоохранения Юрием Семеновым он посетил новую инфекционную больницу в Малой Сосновке. Там прошла презентация медучреждения и знакомство с объектами «зеленой зоны».

Юрий Семенов рассказал Владимиру Якушеву о том, что больница в настоящее время работает в штатном режиме. Здесь действует одна из самых современных, мощных и самых оснащенных лабораторий, а также установлено уникальное оборудование, которое впервые представлено в Челябинской области и позволяет быстро и качественно поставить диагноз, оперативно начинать лечение пациентов.

«Мы готовы тут проводить любые операции — вплоть до челюстно-лицевой хирургии. Центр работает на базе ОКБ № 3, там при необходимости формируется и приезжает бригада любого профиля», — поделился информацией о возможностях инфекционного центра министр здравоохранения Челябинской области.

Также Алексей Текслер рассказал полпреду о строительстве второй очереди больницы. Весной 2021 года будут построены еще 3 новых корпуса к 11 уже действующим. Генподрядчиком строительства выступает компания из Башкирии, а все субподрядные строительные организации — местные.