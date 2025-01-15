Полпред президента в УрФО поддержал идею присвоения звания «Город трудовой доблести» уральским городам

Среди претендентов — Миасс Челябинской области

Полпред президента в УрФО поддержал инициативу присвоить уральским городам Курган, Верхняя Пышма, Миасс и Салехард звание «Город трудовой доблести». Такую тему сегодня подняли на заседании российского организационного комитета «Победа» с президентом Владимиром Путиным.

«Убежден, что уральские города, которым предложено присвоить высокое звание, вне всяких сомнений, этого достойны», — подчеркнул Артем Жога.

Также полпред добавил, что Урал и Западная Сибирь сегодня, как и 80 лет назад, играют важную роль в достижении победы.

Курган, Верхняя Пышма, Миасс и Салехард попали в список претендентов на звание по предложению секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» и сенатора от Тюменской области в Совете Федерации Владимира Якушева. Также он предложил Владимиру Путину присвоить почетное звание российским городам Ишимбай (Башкортостан), Зеленодольск (Татарстан), Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область — Кузбасс).

Напомним, на Южном Урале звание города трудовой доблести уже носят Челябинск, Магнитогорск и Златоуст.