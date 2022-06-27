Полпред президента в УрФО обсудил задержки зарплаты на предприятиях

Из-за санкций работодатели начали перестраивать свою работу

Полномочный представитель президента Владимир Якушев обсудил с главными федеральными инспекторами регионов Уральского федерального округа работу предприятий в условиях санкций. Затронули и тему задержек зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Полномочного представителя.

Было отмечено, что из-за санкционного давления предприятия перестраивают работу: оптимизируют штат сотрудников, переводят часть работников на неполный рабочий день, оформляют отпуска без сохранения заработной платы.

По словам Владимира Якушева, такие ситуации сейчас не массовые, однако каждый такой случай необходимо держать на строгом контроле. Особое внимание нужно уделить соблюдению работодателями трудовых прав сотрудников.

«Задержки заработной платы, особенно, умышленные, когда у предприятия есть деньги на счетах, но работодатель по какой-то причине не выплачивает зарплату, требуют мгновенной реакции и предметного анализа», — указал Полпред президента.

В Уральском федеральном округе за июнь число работников, которых работодатель собирается уволить, снизилось: по данным на 26 июня — 6970 человек, что на 52 человека меньше, чем было в начале месяца.

В отпусках без сохранения зарплаты сейчас находятся 835 человек. В режиме неполного рабочего дня трудятся 6363 человека. Численность работников, находящихся в простое, за первый летний месяц несколько выросла — 3625 человек (на 184 человека больше по отношению к началу месяца).