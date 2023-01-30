Полпред президента в УрФО обсудил проблемы размещения беженцев на Урале

Владимир Якушев отметил успехи в трудоустройстве вновь прибывших

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев обсудил с главными федеральными инспекторами регионов помощь людям, которые приехали на Урал с Донбасса, из Херсонской и Запорожской областей. Всего в пунктах временного размещения сейчас живет 1749 человек, из них более 500 детей, сообщили в пресс-службе полпреда.

Владимир Якушев отметил, что в регионах УрФО выстроили систему поддержки вынужденных переселенцев. В уральских городах есть пункты временного размещения. Граждане получают помощь по многим вопросам, в том числе, по оформлению документов.

«Эти задачи не всегда простые, часто они требуют индивидуальных решений. Однако системный подход дает хорошие результаты: люди не только получают источник постоянного дохода, но и устраиваются по профессии, находят дело по душе. В этом же ключе и следует продолжать работу», — отметил полпред.

Напомним, ранее стало известно, что под Челябинском в 2023 году построят три амбулатории и два ФАПа. В Сосновском районе модернизируют медицинскую инфраструктуру.