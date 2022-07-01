В УрФО обсудили ситуацию с кибератаками на информационные ресурсы

Полпред президента Владимир Якушев поставил задачу усилить защиту систем органов власти

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев поручил рассматривать на площадке координационного совета проблемные вопросы, связанные с информационной безопасностью. Также он подчеркнул необходимость изучения лучших региональных практик и регулярного обмена опытом, сообщает пресс-служба полпреда.

В совещании приняли участие руководители Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России, регионального УФСБ, Роскомнадзора, Управления специальной связи и информации ФСО, а также профильные заместители губернаторов регионов.

Основными темами заседания координационного совета по информационной безопасности стали вопросы усиления защиты информационных систем органов власти, противодействие компьютерным атакам на их ресурсы и системы. Особое внимание уделили реализации указа Владимира Путина «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности». Участники проанализировали задачи и сложности, связанные с импортозамещением иностранного программного обеспечения.

«Чем выше уровень внедрения ИТ-технологий, тем серьезнее угрозы безопасности государству и жителям в случае нанесения вреда работе информационных систем. Вопросы информационной безопасности должны стать сквозной задачей при реализации цифровых проектов во всех отраслях», — подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, с началом специальной военной операции на Украине выросло количество кибератак на информационные ресурсы России, в том числе на объекты в Уральском федеральном округе.