Полпред президента РФ Артем Жога осмотрел в Челябинске новый музей СВО

Экспозиция построена на синтезе цифровых и тактильных технологий, что должно привлечь молодежь

В Челябинской области 11 декабря работает полпред президента России Артем Жога. Его рабочая поездка по региону началась с посещения музея СВО, который был открыт в Челябинске на днях. Вместе с полпредом экспозицию осмотрел губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства региона.

«По своему масштабу, тематическому наполнению и технической оснащенности челябинский музей СВО сопоставим с ведущими музеями страны. Он станет не только новой точкой притяжения на карте города, но и значимым культурно-образовательным центром. Считаю необходимым, чтобы музей посетили все школьники и студенты Челябинской области», — отметил Алексей Текслер.

Одним из ключевых экспонатов музея стал мемориально-биографический раздел, посвященный участникам СВО из Челябинской области. Он рассказывает о судьбах реальных людей, проявивших мужество и самоотверженность.

Экспозиция музея построена на синтезе цифровых и тактильных технологий, что должно привлечь молодежь. Гости музея могут не только изучить документы и артефакты из зоны СВО, но и ознакомиться с актуальной информацией о спецоперации на интерактивных панелях, испытать себя на современных симуляторах, а также потрогать настоящие образцы вооружения и элементы экипировки, побывать в воссозданном блиндаже.

