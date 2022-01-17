Полпред президента поздравил Челябинскую область с днем рождения

Владимир Якушев назвал регион одной из самых динамичных территорий страны

Сегодня, 17 января, Челябинской области исполняется 88 лет. С праздником южноуральцев поздравил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«Область сохраняет лидерские позиции в металлургии, машиностроении и других отраслях промышленности. Активно участвует в реализации национальных проектов. Осваивает новые направления и раскрывает свой потенциал в самых разных сферах жизни. Все достижения Челябинской области — это заслуга людей, которые здесь живут. Стойкость, собранность и искренняя любовь к своему региону — черты, которые наделяют жителей региона поистине безграничными возможностями. Вы открыты новым идеям. Умело решаете самые сложные задачи и достигаете невероятных результатов. Дорогие друзья! Пусть этот день станет отправной точкой для новых свершений! Пусть всем начинаниям сопутствует успех, а в ваших домах царят благополучие и любовь. Счастья, здоровья и всего самого доброго!» — поздравил Владимир Якушев.

Напомним, ранее жителей региона поздравил губернатор Алексей Текслер. По его словам, задачи южноуральцев — приумножить потенциал, созданный предыдущими поколениями, и сберечь природные богатства региона для потомков.