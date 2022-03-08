Полпред президента по УрФО Владимир Якушев — женщинам Урала

Публикуем поздравление полномочного представителя президента РФ в Уральском округе

8 марта наконец наступило. И Первые лица Уральского федерального округа спешат поздравить наших замечательных женщин с их праздников.



— Поздравление полпреда с 8 Марта. Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас праздником Весны — с днем 8 Марта! Вы украшаете мир, создаете уют, делаете нас счастливее. Спасибо вам за это! Экономика, политика, культура, наука и образование, бизнес — везде вы успешны и востребованы.

И мы очень гордимся вами. Гордимся вашими успехами, смелостью, мудростью, ответственным отношением к делу. Восхищаемся нежностью и красотой. Умением сочетать интересы семьи и дела. Воспитывать детей, заниматься личной самореализацией, общественными делами.

От всей души желаю вам здоровья, любви, достатка, и, конечно, семейного благополучия. Пусть все ваши желания исполняются, а близкие ценят, любят и заботятся о вас.

С праздником, дорогие женщины! Будьте счастливы!