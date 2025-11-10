Полпред Апртем Жога отметил две челябинские организации на форуме «Патриоты Урала»

Они получили Благодарности за значительный вклад в поддержку участников СВО и их семей

Благотворительный фонд помощи участникам и ветеранам боевых действий и их семьям «Мамины руки» и автономная некоммерческая организация «Центр социальной поддержки граждан «Копейский Народный фронт — Вместе» отмечены на форуме «Патриоты Урала». Организации из Челябинской обалсти получили Благодарности полпреда президента в УрФО Артема Жоги за значительный вклад в поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, сообщает пресс-служба полпредства.

Четвертый форум волонтеров и гражданских активистов собрал более 250 добровольцев из 12 регионов России. Для гостей была развернута масштабная выставка, где были представлены различные изделия: от маскировочных сетей до сувениров волонтерских организаций, а также образцы продукции народного ВПК — беспилотники, средства разведки и радиоэлектронной борьбы.

В своей речи полпред Артем Жога подчеркнул, что форум достиг главной цели — создания крепких связей между волонтерами.

«Не зря говорят: один в поле не воин. Когда нас много, нас не одолеть. Наша сила — в единстве», — заявил он.

В завершение мероприятия полпред анонсировал, что следующий форум «Патриоты Урала» состоится в марте 2026 года в Ханты-Мансийске.