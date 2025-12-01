Половой путь остается основным способом передачи ВИЧ на Южном Урале

При рукопожатии, чихании и даже через общую кружку вирус не передается

Челябинская область входит в первую десятку регионов России с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ. Основной путь передачи инфекции — половой, сообщает Роспотребнадзор по Челябинской области.

«На данный момент растет число случаев заражения среди работающих и социально благополучных людей в возрасте 31—50 лет», — добавили в ведомстве.

Но этот путь не единственный. Заражение также может произойти при инъекциях инфицированными иглами, переливании крови от ВИЧ‑инфицированного донора, от зараженной беременной женщины внутриутробно ее ребенку, во время родов или при грудном вскармливании.

«Для родных, друзей и окружающих ВИЧ‑положительный человек в быту не представляет никакой опасности, если только не произошла серьезная бытовая травма и контакт с кровью ВИЧ‑инфицированного человека», — отмечают эксперты.

Чтобы развеять необоснованные страхи, эксперты обращают внимание южноуральцев на то, что:

— вирус не живет на ткани и не может передаваться через нее, а это значит, не нужно заводить отдельный комплект постельного белья и полотенце; частички кожи, слюна или пот не могут стать причиной инфицирования;

— вирус не передается через пищу, человеку с ВИЧ не нужна отдельная посуда;

— дезинфицировать мебель, сантехнику также не нужно;

— вирус не передается при рукопожатиях, поцелуях, объятиях (если нет микротравм и микротрещин);

— вирус не передается при чихании воздушно-капельным путем;

— ВИЧ не передается домашним животным, так как может жить только в людях.

«Люди с ВИЧ могут ходить в театр, в кино, в музей, заниматься спортом как на улице, так и в спортзале, посещать бары и рестораны, работать в офисе», — отмечают в Роспотребнадзоре.