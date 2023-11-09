Половина жителей Урала придерживаются здорового питания

Однако к вегетарианству относятся скептически

Всероссийский центр изучения общественного мнения спросил россиян об их отношении к вегетарианству. Среди участников исследования были и жители УрФО. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ВЦИОМ, вегетарианской диеты придерживается только 1% уральцев, подавляющее же большинство считает избегание мясной пищи вредным для здоровья. При этом каждый второй опрошенный старается питаться правильно.

Каждый десятый респондент с Урала сказал социологам, что придерживается диеты, которую предписал врач. Еще примерно столько же соблюдают самостоятельно выбранную диету. И еще 28% просто стараются есть здоровую пищу.

Счастливое меньшинство (19%) заявило, что ест все подряд, поскольку здоровье позволяет. Почти 30% сказали, что питаются исходя из материальных возможностей и не могут себе позволить думать о качестве пищи.

Несмотря на непопулярность вегетарианства, 10% уральцев считают растительную диету полезной для здоровья. Противоположного мнения придерживаются 58% опрошенных. Еще 16% сказали, что, по их мнению, вегетарианство никак не отражается на состоянии здоровья.

Наконец, 62% жителей УрФО однозначно выступили за то, чтобы законодательно запретить вегетарианство и сыроедение подросткам. Это, к слову, заметно больше, чем в среднем по стране (55%). Еще 15% сказали, что скорее поддерживают такой запрет. Против ограничений высказались 20% опрошенных.