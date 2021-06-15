Большинство жителей Челябинской области планируют выйти на пенсию после наступления пенсионного возраста, то есть 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. При этом четверть опрошенных ожидает сильного сокращения доходов. Соответствующие результаты показал опрос онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.
Так, меньше всего южноуральцев планируют выйти на пенсию в 40—50 лет и работать до 70—75 лет — таких 6% и 3% соответственно. Большинство — 41% — уйдут на пенсию после наступления соответствующего возраста. 35% опрошенных планируют работать до тех пор, пока будет позволять здоровье. После 50 лет, но до наступления пенсионного возраста уйдут на пенсию 15% южноуральцев.
«При этом 50% жителей Южного Урала не откладывают деньги на жизнь после выхода на пенсию. 24% обратились в негосударственный пенсионный фонд, 21% — откладывают деньги на депозитные или накопительные счета, 18% — инвестируют в недвижимость. Кроме того, 6% инвестируют в ценные бумаги, еще столько же приобрели полис страхования жизни. 3% инвестируют в валюту»,— добавляют в пресс-службе hh.ru.
Что касается доходов, то 24% опрошенных южноуральцев ожидают их сильного сокращения после выхода на пенсию. 18% респондентов планируют путешествовать на средства, вырученные от сдачи в аренду недвижимости. Всего 6% южноуральцев будут сидеть с внуками на финансовом обеспечении своих детей.