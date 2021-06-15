Половина южноуральцев не откладывают деньги на жизнь после выхода на пенсию

При этом почти четверть жителей Челябинской области ожидают значительного сокращения доходов

Большинство жителей Челябинской области планируют выйти на пенсию после наступления пенсионного возраста, то есть 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. При этом четверть опрошенных ожидает сильного сокращения доходов. Соответствующие результаты показал опрос онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Так, меньше всего южноуральцев планируют выйти на пенсию в 40—50 лет и работать до 70—75 лет — таких 6% и 3% соответственно. Большинство — 41% — уйдут на пенсию после наступления соответствующего возраста. 35% опрошенных планируют работать до тех пор, пока будет позволять здоровье. После 50 лет, но до наступления пенсионного возраста уйдут на пенсию 15% южноуральцев.

«При этом 50% жителей Южного Урала не откладывают деньги на жизнь после выхода на пенсию. 24% обратились в негосударственный пенсионный фонд, 21% — откладывают деньги на депозитные или накопительные счета, 18% — инвестируют в недвижимость. Кроме того, 6% инвестируют в ценные бумаги, еще столько же приобрели полис страхования жизни. 3% инвестируют в валюту»,— добавляют в пресс-службе hh.ru.

Что касается доходов, то 24% опрошенных южноуральцев ожидают их сильного сокращения после выхода на пенсию. 18% респондентов планируют путешествовать на средства, вырученные от сдачи в аренду недвижимости. Всего 6% южноуральцев будут сидеть с внуками на финансовом обеспечении своих детей.