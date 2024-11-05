Половина семей Челябинской области могут позволить себе снять двухкомнатную квартиру

В рейтинге регионов по доступности аренды жилья Южный Урал занял 33‑е место из 85

В Челябинской области почти 50% семей с двумя детьми могут позволить себе арендовать двухкомнатную типовую квартиру. Как правило, ежемесячный доход таких семей превышает 93 тысячи рублей. С таким результатом регион расположился на 33-й строчке рейтинга регионов по доступности аренды жилья, составленного исследователями издания «РИА Новости».

В целом по России доступность аренды жилья для семей с двумя детьми остается на высоком уровне, сообщают исследователи. Позволить себе снять квартиру без ущерба для основных ежемесячных трат могут почти 50% российских семей. Однако регионально ситуация разнится.

Например, в Челябинской, Самарской, Волгоградской, Воронежской, Тюменской, Московской областях и некоторых других позволить себе снять жилье могут почти 50% семей. При этом доходы у них должны быть от 80 до 105 тысяч рублей.

Больше всего семей могут позволить себе аренду квартиры в Ямало-Ненецком автономном округе, ХМАО, Магаданской, Кемеровской и Белгородской областях. При этом в Ямало-Ненецком округе доход семьи должен быть не ниже 164 тысяч, а в Кемеровской области — не менее 84 тысяч.

Меньше всего семей — от 16 до 20% — могут позволить себе снять жилье в Кабардино-Балкарской Республике, Чечне, Дагестане, Ингушетии и на Алтае. При этом их доход должен составлять не менее 83—104 тысяч рублей.

Рейтинг составляли, предполагая, что 70% средств, оставшихся после вычета прожиточных минимумов, семья тратит на аренду, остальные 30% — на прочие расходы. Для каждого региона при этом учитывались арендные ставки.