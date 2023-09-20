Половина предков южноуральцев не переносила свежее молоко

Археологи ЧелГУ установили, когда в наших краях появились прототипы творога и сыра

Народы, проживавшие на Южном Урале в бронзовом веке, были скотоводами и имели молочно-мясной рацион, причем основу их диеты составляла молочная и кисломолочная продукция. К такому выводу пришли ученые ЮУрГУ, изучавшие древние артефакты, сообщает пресс-служба вуза.

Кости кобылиц и крупного рогатого скота c Синташтинского поселения под Бредами и Алакульского поселения в Курганской области свидетельствуют о том, что жизнь этих животных была продолжительной. Значит, их содержали для получения молока.

Между тем в зубах древних людей нашли молочные пептиды, а в костях — отложения изотопов азота и углерода, которые также указывают на молочно-мясной характер диеты в бронзовом веке. К тому же на древней посуде остались многослойные пригары со следами молочных жиров. Значит, молоко активно употреблялось и перерабатывалось. А сосуды с отверстиями в придонной части использовались, вероятно, для разделения фракций творожистых блюд.

«Генетики полагают, что непереносимость сырой лактозы была у половины местного населения того периода. И, выходит, молоко было, но куда оно девалось? На землю выливалось? Тогда зачем доить? Это означает, что те, кто не переносил молоко в сыром виде, употребляли его в виде кисломолочных продуктов», — говорит главный научный сотрудник Научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ Андрей Епимахов.

Ученые пришли к выводу, что уже на рубеже III и II тысячелетия до нашей эры населявшие нашу землю народы уже употребляли в пищу прототипы сыра, творога и простокваши. Эти продукты принесли с собой переселенцы из Восточной Европы и Кавказа, там их готовили уже в конце каменного века — более 7 тысяч лет назад.