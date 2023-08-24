Половина опрошенных жителей Челябинской области довольны школьным образованием

Исследование проводил региональный Центр общественного мониторинга и проектов

В преддверии нового учебного года Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области провел новое исследование. Оказалось, что половина участников опроса довольна школьным образованием, а самой распространенной проблемой сферы стала нехватка педагогических кадров. Подробнее об этих и других маркерах нового опроса от ЦОМа — в материале.

В исследовании приняли участие 17 600 респондентов из Челябинской области старше 18 лет. Опрос проводили на улицах 43 муниципальных образований региона.





По данным опроса, чуть более четверти южноуральцев (27,8%) недовольны школьным образованием. Почти столько же затруднились выразить свое отношение к сфере. Зато почти половина — 45,3% опрошенных — остаются довольны.

Но школьные проблемы жители Челябинской области все же выделили. Одна из самых актуальных — нехватка педагогических кадров, обеспокоенность этим вопросом выразили 27% опрошенных. Среди проблем южноуральцы также выделяют: гонка за показателями, «натаскивание» к ЕГЭ, неудовлетворенность программой обучения, низкая квалификация педагогов (почти 15%), большая загруженность детей домашними заданиями и плохое школьное питание.

«Проблема нехватки педагогов чаще беспокоит жителей сельских районов, а также женщин молодого и среднего возраста. Проблема гонки за показателями — жителей Челябинска и Магнитогорска. Проблема неудовлетворенности программой обучения — жителей Челябинска», — приводят данные в ЦОМ после анализа ответов южноуральцев.

Запрос на строительство школ в регионе невысок. О такой необходимости заявили 10% опрошенных респондентов. К примеру, ответ «дороги» звучал в 5 раз чаще.