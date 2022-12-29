Половина челябинцев видит вокруг себя в основном счастливых людей

Социологи РАНХиГС записали мегаполис в города с высоким индексом счастья

В окружении жителей Челябинска больше счастливых людей, чем несчастливых. К такому выводу пришли социологи филиала РАНХиГС по результатам опроса горожан. Социальный индекс счастья составил в Челябинске 62 пункта, что считается очень хорошим показателем, сообщили в пресс-службе вуза.

Исследователи опросили 700 респондентов. Почти 49% из них на вопрос «Среди ваших знакомых и близких больше счастливых или несчастливых людей?» ответили, что счастливых больше. Чаще всего это были молодые трудоустроенные горожане с высшим образованием, а также люди с высоким достатком.

Около трети челябинцев считает, что счастливых и несчастливых людей вокруг них примерно поровну. Так отвечали в основном безработные или временно неработающие жители и люди с невысоким достатком.

Наконец, несчастливые люди преобладают в окружении чуть более чем 13% челябинцев. Таких людей больше всего среди малообеспеченных, студентов и пенсионеров.

Примечательно, что респондентов со счастливым окружением социологи чаще встречали в Курчатовском, Советском и Центральном районах. Вариант «примерно поровну» преобладал в Ленинском, Металлургическом и Тракторозаводском районах.

Комментируя результаты исследования, эксперты РАНХиГС напомнили, что счастье — такая категория, которую каждый понимает по-своему. Более того, в разные периоды жизни представления о счастье у одного и того же человека могут меняться.