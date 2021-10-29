Половина жителей Челябинска считают, что многонациональность россиян приносит государству больше пользы, чем вреда. Таковы данные опроса, проведенного перед Днем народного единства сотрудниками лаборатории прикладной социологии и политологии челябинского филиала Академии народного хозяйства и государственной службы.
По данным социологов, положительно оценивают факт совместного проживания в России разных народов 51,2 процента респондентов. Большинство из них — челябинцы в возрасте 45—59 лет. При этом больше четверти респондентов — 28,7 процента — придерживаются противоположной точки зрения и полагают, что мононациональность была бы полезнее государству. По данным РАНХиГС, чаще других так полагают безработные и временно неработающие граждане. Наконец, 20 процентов опрошенных затруднились оценить плюсы и минусы соседства разных народов.
Социологи вуза отмечают, что такой разброс мнений не меняется уже много лет: аналогичный опрос, посвященный межнациональным отношениям, проводился семь лет назад, и тогда результаты оказались примерно такими же. В большинстве случаев положительное отношении к многонациональности респонденты аргументировали тем, что тесные отношения между разными народами приучают к уважению и терпимости и обогащают культуру. Высказывавшиеся негативно в основном выступали против мигрантов, заявляя, что приезжие часто ведут себя по-хамски и занимают рабочие места.
Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства. Формально он приурочен к дате освобождения Москвы от войск Речи Посполитой народным ополчением под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина. Однако государство старается вкладывать в праздник больше идей межнационального и межконфессионального единства граждан Российской Федерации.