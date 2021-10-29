Половина челябинцев уверена, что многонациональность России работает в плюс

Социологи РАНХиГС провели опрос накануне Дня народного единства

Половина жителей Челябинска считают, что многонациональность россиян приносит государству больше пользы, чем вреда. Таковы данные опроса, проведенного перед Днем народного единства сотрудниками лаборатории прикладной социологии и политологии челябинского филиала Академии народного хозяйства и государственной службы.



По данным социологов, положительно оценивают факт совместного проживания в России разных народов 51,2 процента респондентов. Большинство из них — челябинцы в возрасте 45—59 лет. При этом больше четверти респондентов — 28,7 процента — придерживаются противоположной точки зрения и полагают, что мононациональность была бы полезнее государству. По данным РАНХиГС, чаще других так полагают безработные и временно неработающие граждане. Наконец, 20 процентов опрошенных затруднились оценить плюсы и минусы соседства разных народов.

Социологи вуза отмечают, что такой разброс мнений не меняется уже много лет: аналогичный опрос, посвященный межнациональным отношениям, проводился семь лет назад, и тогда результаты оказались примерно такими же. В большинстве случаев положительное отношении к многонациональности респонденты аргументировали тем, что тесные отношения между разными народами приучают к уважению и терпимости и обогащают культуру. Высказывавшиеся негативно в основном выступали против мигрантов, заявляя, что приезжие часто ведут себя по-хамски и занимают рабочие места.

Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства. Формально он приурочен к дате освобождения Москвы от войск Речи Посполитой народным ополчением под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина. Однако государство старается вкладывать в праздник больше идей межнационального и межконфессионального единства граждан Российской Федерации.