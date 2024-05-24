Половина челябинцев собирается пользоваться услугами нянь летом

Рассказываем о результатах опроса

Предстоящим летом челябинцы будут активно прибегать к услугам нянь. «Авито Услуги» провели опрос среди жителей и выяснили, что помощницу для детей планируют искать 48% родителей, 26% из них готовы приглашать специалистов ежедневно, 63% — несколько раз в неделю, а 11% — только в случае необходимости.



Для 74% причина поиска няни — это необходимость дополнительной помощи из-за отпуска или работы, 26% выделили как основную причину планирование путешествия или отсутствие дома, и 21% хотят обеспечить развлечения и заботу для ребенка.

При выборе няни родители обращают внимание на профессионализм, личное впечатление и рекомендации на платформе.

В среднем по Челябинску услуги нянь с почасовой оплатой стоят от 300 рублей в час. Цена может варьироваться в зависимости от опыта работы и перечня оказываемых услуг.