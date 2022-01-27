Половина челябинцев считает, что в 2022 году удастся побороть коронавирус

Опрос проводили специалисты РАНХиГС

Новый штамм коронавируса омикрон стремительно распространяется по всему миру. Всех волнует вопрос — когда же закончится пандемия и удастся ли в 2022 году добиться существенных успехов в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом спросили у челябинцев социологи Челябинского филиала РАНХиГС.

Большинство опрошенных настроены оптимистично, 45,8% считают, что в 2022 году удастся добиться существенных успехов в борьбе с коронавирусной инфекцией. Практически каждый третий (32,8%) уверен, что это скорее возможно, а чуть более чем каждый четвертый (25,3%) выбрал вариант «скорее нет».

Среди ответивших, что в 2022 году удастся добиться существенных успехов в борьбе с коронавирусной инфекцией, чаще представлены наемные работники частных предприятий. А позицию «скорее да» больше выбирали женщины и неработающие пенсионеры.

Молодежь настроена скептично (горожане в возрасте 18—24 лет), а также предприниматели и руководители организаций. Вариант ответа «точно нет» чаще выбирали челябинцы, относящие себя к малообеспеченным категориям населения.

Оценивая предпринимаемые российскими властями меры по предотвращению распространения коронавируса, 44% граждан России придерживаются мнения, что меры достаточные, недостаточными их считают 34%, избыточными — 16%.

«Опираясь на данные всероссийских исследований, мы лишь можем сказать о том, что в обществе растет тревожность из-за опасения заболеть коронавирусом. Вместе с тем мы можем сказать и том, что люди не растеряли оптимизма и веры в успех в борьбе с коронавирусом, что наглядно демонстрируют данные нашего социологического опроса», — прокомментировали в Челябинском филиале РАНХиГС.

Добавим, в опросе приняли участие 700 респондентов старше 18 лет, проживающих в Челябинске.