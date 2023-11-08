Половина челябинцев поддержала запрет вывесок на английском языке

В Госдуму внесли законопроект, ограничивающий использование иностранных слов

Сервис по поиску работы с названием SuperJob провел среди челябинцев опрос, чтобы узнать их отношение к законопроекту, ограничивающему использование английских слов в рекламе, названиях товаров и на вывесках. Каждый второй опрошенный (53%) заявил, что такие надписи должны быть только на русском языке, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Против инициативы законодателей высказалась четверть респондентов. Еще 22% затруднились с оценкой законопроекта — по их мнению, надписи желательно делать на двух языках.

Как отмечают аналитики SuperJob, противников англицизмов больше всего среди горожан старше 45 лет (72%). Кроме того, чаще поддерживают идею нового закона те, кто не владеет английским языком, нежели англоговорящие (65% против 48%).

Возможный запрет на английские слова в названиях обсудят сегодня, 8 ноября, гости передачи «Большая студия» на телеканале ОТВ. Начало эфира в 22:00.