Половина челябинцев довольна благоустройством городских парков

Особенно горожане выделяют Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина

Половина жителей Челябинска считает, что в городе ухоженные и благоустроенные парки. Привлекательность и инфраструктуру мест отдыха горожане оценили на 3,6 балла из пяти возможных. Меньшую оценку поучили парки Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов, большую — парки Казани и Москвы, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

На «отлично», или пять баллов, челябинские парки оценили 17% горожан. 4 балла отдали городским местам отдыха 33% опрошенных. «Тройку» поставили бы 22% челябинцев, «двойку» — 8% опрошенных. На один балл благоустройство парков оценили 5% горожан. Средний балл — 3,6%. Самым красивым и благоустроенным парком челябинцы считают Центральный парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина.

Похожая ситуация в соседнем Екатеринбурге: средний балл также составил 3,6, однако довольных парками горожан на 2% меньше. Так, на 5 баллов благоустройство мест отдыха оценили всего 11% екатеринбуржцев, на 4 балла — 37% горожан. 3 балла поставили бы 28% опрошенных, 2 балла — 7% респондентов и 1 балл — 2% местных жителей. Особенно екатеринбуржцы выделяют парк Победы.

Наивысший бал — 3,9 — получили парки Казани, Москвы и Краснодара. Больше всех недовольны парками жители Омска — средний бал в этом городе составил всего 2,9.

Опрос проводили в период с 12 июля по 19 августа 2021 года среди 9000 горожан старше 18 лет.