Полную реконструкцию парка Гагарина в Челябинске завершат в 2026 году

А детскую площадку Гулливер запустят до конца текущего года

Полномасштабная реконструкция парка имени Гагарина в Челябинске будет полностью завершена в 2026 году. При этом одна из ключевых зон — детская площадка «Гулливер» — будет сдана в эксплуатацию значительно раньше, до конца 2025 года. О сроках реализации проекта горожанам сообщил глава города Алексей Лошкин в ходе итоговой пресс-конференции.

Мэр подтвердил, что основные работы в зоне «Гулливер» находятся на завершающей стадии. Однако некоторые виды работ, которые невозможно выполнять в зимний период, а также установка малых архитектурных форм (МАФ) запланированы на следующий строительный сезон.

«Отдельные виды работ делать зимой невозможно, поэтому они переходят на следующий строительный сезон. Также в следующем году установим малые архитектурные формы, которые задерживаются по поставке», — пояснил Алексей Лошкин.

Глава города отдельно подчеркнул, что первоочередная задача — как можно скорее завершить проект, утвержденный в 2024 году, и открыть обновленный парк для свободного доступа жителей.

В 2026 году подрядчики также выполнят монтаж всего запланированного развлекательного оборудования и проведут реконструкцию объектов капитального строительства на территории парка. Это позволит полностью реализовать концепцию комплексного обновления одной из главных зон отдыха Челябинска.