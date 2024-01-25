Полмиллиона рублей штрафов заработали челябинские перевозчики за первые две недели 2024 года

В первой половине января было проверено 149 единиц транспорта

Неработающие валидаторы, нарушение правил оплаты или отсутствие информации о тарифах — в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» рассказали, за что штрафовали перевозчиков, работающих на регулируемых маршрутах Челябинской агломерации. В первой половине января они «заработали» более полумиллиона рублей штрафов.

За указанный период проверено 137 автобусов, которые работают на маршрутах № 1, 2, 8, 10К, 11, 14, 15, 23, 30, 33, 42, 43, 45, 47, 51, 61, 74, 123, 128, 132, 136К, 158К, 172, в Копейске № 7, 21А, 23, 26, и 12 троллейбусов, которые ходят по маршруту № 19.

Контроль исполнения условий государственных контрактов проверялся как в плановом порядке, так и по обращениям граждан.

«Основные нарушения — неработающие валидаторы и отсутствующие терминалы, оплата проезда путем перевода денежных средств на банковскую карту по номеру телефона; отсутствие информации установленного образца о тарифах и стоимости проезда или нарушение тарифа на перевозку пассажиров внутри населенного пункта по межмуниципальным маршрутам. Также пассажиры жаловались, что водители открывают не все двери, что в транспорте не применяются установленные тарифы или не принимается оплата проезда по ежемесячной проездной карте. Кроме того, основанием для наказания были повреждения на внутренних поверхностях кузова автобуса, обивке сидений и покрытии пола», — говорится в сообщении.

По итогам проверок перевозчикам направлены акты с указанием нарушений, в том числе для их устранения. Выписано штрафов на 562 тысячи рублей.