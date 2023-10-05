Полковник Андрей Меньшенин рассказал о буднях сотрудников челябинского уголовного розыска

Начальник УМВД по городу 20 лет служит в органах внутренних дел

Сегодня, 5 октября, в России в 105-й раз отмечается день сотрудника уголовного розыска. В интервью ИА «Первое областное» полковник полиции Андрей Меньшенин рассказал о том, как изменились криминальный мир, методы работы оперативников и раскрываемость преступлений.

— Андрей Сергеевич, когда пришли на службу в органы и почему выбрали уголовный розыск?

— В 2002 году окончил Челябинский юридический институт и пришел на службу в отдел полиции «Ленинский». И по счастливой судьбе попал в уголовный розыск. Поступить на службу туда или в ОБЭП было практически невозможно, и на тот момент в уголовном розыске не было должностей. Работали опытные сотрудники, настоящие волки, тяжелая артиллерия. У них, безусловно, было чему научиться. До сих пор думаю, как мне повезло. В УВД по Ленинскому району проработал восемь лет.

— Как работал оперативник в начале 2000-х?

— Это была тяжелая, кропотливая работа методом личного сыска. Сейчас изменилось буквально все, но до сих пор молодых сотрудников мы обучаем использовать такой подход. Когда оперативник работает на месте преступления и, как участковый и как следователь, анализирует и мыслит, в каком направлении мог скрыться преступник. Раньше сотрудник выезжал на место и работал с нуля — оперативные позиции и источники информации, а также наработанный опыт давали продуктивный результат. Все учеты тогда велись в бумажном виде, приходилось перерабатывать большой объем информации.

— И преступность наверняка выше была?





— Намного. Квалифицированные домушники (стабильно 5—7 квартирных краж в день совершались в каждом районе), уличные грабежи — пачками срывали шапки и серьги, неочевидные убийства. Сейчас картина проще по тем же убийствам: в большей части это бытовые преступления, совершенные, как правило, в ходе распития спиртных напитков. Раньше работать было гораздо тяжелее и преступность выше была. Тем не менее и раскрываемость высокую сохраняли. Между районными отделами были соревнования по раскрываемости, ОП «Ленинский» держал высокую планку всегда. Был интерес, азарт, и передавать недоделанную работу следующему дежурному, например, было зазорно.

— Сейчас раскрываемость преступлений увеличилась?

— За последние два года — да. И преступлений стало меньше, в том числе тяжких. Раньше, чтобы раскрыть кражу, нужно было проделать большой объем работы: провести подомовой обход, отработать места возможного сбыта похищенного, проанализировать почерк преступника и выяснить, были ли подобные преступления в районе. Сейчас же, в век технологий, заполучить фоторобот преступника проще, а дальше уже начинается оперативная работа.

— Какие преступления сегодня раскрываются тяжелее?

— По-прежнему имущественные преступления. Это тайное хищение чужого имущества. Что раньше, что сейчас преступники действуют ночью, в темной одежде, в масках. Спальные района страдают от ночных краж из автомобилей. Машины часто паркуют в безлюдных и малопроходимых местах, свидетелей таких преступлений найти сложно. И пока остаются болью преступления в сфере IT-технологий. Каждое четвертое преступление такое. Счета мошенников находятся за границей, как правило, средства сразу переводятся в криптовалюту. Выезжаем в разные регионы, работаем с номиналами — теми, кто принимает деньги, полученные преступным путем на свои карты. И на этом цепочка прерывается. Но в этом направлении продолжаем работать и ломаем практику, чтобы каждый получатель таких средств понимал, что совершает преступление. Также можно выделить и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

— Оперативник «тогда» и «сейчас» — что изменилось?

— Особенно ничего не изменилось. И тогда и сейчас, чтобы получить желаемый результат — а это установить и задержать преступника, — оперативникам приходится заниматься кропотливым трудом. Нагрузка на них колоссальная, могут позвонить в любой момент, и в выходные, и ночью. Преступник не дремлет. Оперативники уголовного розыска постоянно находятся на передовой борьбы с преступностью, работая в сложных и опасных условиях, проявляя мужество и самоотверженность. Не все выдерживают такой темп, но и настоящие профессионалы выходят именно из уголовного розыска, из криминальной полиции — получить руководство и высокие посты можно только тяжелым и кропотливым трудом.





— Что пожелаете сотрудникам в их праздник?

— И ветеранам уголовного розыска, и молодым сотрудникам пожелаю здоровья и терпения. Все, что наши ветераны сделали в работе, мы храним и передаем молодым оперуполномоченным, чтим традиции, которые заложены в нашей службе.