Полиция задержала водителя, сбившего ребенка на северо-западе Челябинска

Мужчина не оказал помощь пострадавшей и покинул место ДТП

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Водителя, который 12 июля сбил ребенка на северо-западе Челябинска, задержала полиция, сообщили ИА «Первое областное» в городской ГИБДД. На задержанного составили административный протокол.

Напомним, что инцидент произошел на перекрестке улиц 250-летия Челябинска и Чичерина. 11-летняя девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Тем временем водитель «Жигулей» промчался по пешеходному переходу, задев ребенка, и скрылся. Девочка получила легкие травмы, ей назначено амбулаторное лечение.

В тот же день полицейские нашли и задержали водителя.

«Проехал перекресток, ничего не заметил, не увидел, не услышал. Проехал, посмотрел по зеркалам. Также ничего не увидел, не услышал. Поехал по своему пути дальше», — пояснил задержанный в ответ на вопрос правоохранителей, почему он покинул место происшествия.

На нарушителя составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП (оставление водителем места ДТП) и отпустили домой. Наказание челябинцу определит суд. Ему грозит лишение водительских прав на полтора года или арест на 15 суток.