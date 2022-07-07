Полиция задержала сообщившего о бомбе в вузе лжеминера

Во время осмотра здания специалисты не обнаружили опасных предметов

Полицейские задержали подозреваемого в ложном звонке об опасном предмете в здании вуза, расположенного в Курчатовском районе Челябинска, сообщило ГУ МВД по региону. В полиции не уточнили название образовательного учреждения. Речь может идти о ложном минировании главного корпуса ЧелГУ 1 июня этого года.

Напомним, что из-за ложного звонка о взрывном устройстве из здания университета эвакуировали всех студентов и персонал. Занятия в тот день были отменены.

По данным полиции, в результате осмотра здания вуза опасных предметов обнаружено не было.

Теперь правоохранители установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель, 1978 года рождения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Лжеминеру может грозить до пяти лет лишения свободы.