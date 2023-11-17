Полиция вместе с ОМОН и ФСБ устроила облаву на мигрантов

Силовики провели рейды на крупных рынках Челябинска

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Сотрудники полиции, ОМОН, управления ФСБ и военный комиссариат проверили мигрантов. Об этом сообщает южноуральский главк МВД. Рейды прошли на крупных рынках Челябинска.



Силовики проверили более 40 иностранных граждан. Выявили пять нарушений миграционного законодательства. Четыре иностранных гражданина незаконно работали в Челябинской области. Один из них — злостный нарушитель. Решается вопрос о его удалении из страны.

«В настоящее время ведется работа по установлению работодателей, которые привлекли к незаконной трудовой деятельности мигрантов», — рассказал Сервер Муратов, инспектор отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Челябинской области.

Работодателям грозит административный штраф до 800 тысяч рублей за каждого нарушителя. Либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В ходе рейда военный комиссар вручил 13 повесток. Это лица, которые получили российское гражданство. По закону, они подлежат постановке на воинский учет.

Выдворено из страны около 1300 мигрантов.