Полиция в Челябинской области усилит охрану школ перед Днем знаний

Внимание уделят и выборам муниципальных депутатов

Охрану порядка на праздниках 1 сентября и при проведении выборов в Челябинской области обсудили на заседании оперативного штаба под руководством начальника областной полиции Михаила Скокова. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Михаил Скоков отметил, что в 34 муниципалитетах региона скоро пройдут выборы депутатов.

«Они будут проходить в условиях продолжающейся спецоперации, что требует особо четких действий по обеспечению безопасности избирательного процесса», — отметил начальник областной полиции.

Начальник Главка поручил руководителям территориальных отделений вместе с главами районов удостовериться в защищенности всех помещений, где будет проходить голосование. Представителей избирательных комиссий приказано сопровождать, в том числе на выездных мероприятиях.

Еще одной темой на заседании штаба стала подготовка к работе 1 сентября. В области на День знаний планируют провести около тысячи мероприятий. Участие в них примут более 400 тысяч детей.

Планируется, что на это время в дежурство вместе с полицейскими будут выходить народные дружинники, казаки, представители Росгвардии, военнослужащие. Школы и прилегающие территории обследуют кинологи с собаками.

«Маршруты патрулирования наружных нарядов полиции приблизят к местам проведения торжественных линеек. Пропускной режим в школах полицейские и приданные силы возьмут под пристальный контроль», — добавили в пресс-службе областной полиции.

Кроме того, внимание уделят несанкционированной парковке машин на территориях школ.