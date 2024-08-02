Полиция рассказала, как челябинцам не стать жертвой вербовщиков

Исполнителей террористических актов все чаще ищут в мессенджерах и соцсетях

Общаясь с незнакомцами в мессенджерах и социальных сетях, человек может попасть в руки вербовщиков, которые ищут исполнителей терактов. Как не стать жертвой преступников, рассказали в полиции.

Сегодня вербовщики активно используют социальные сети и мессенджеры. Злоумышленники внимательно изучают аккаунты, посты, комментарии и, найдя подходящего кандидата, вступают с ним в диалог.

Оценив сильные и слабые стороны собеседника, определив темы, волнующие его больше всего, вербовщик всеми силами старается вызвать доверие и интерес, чтобы собеседнику хотелось продолжать общение.

«Чаще всего вербуют молодых людей, которые не имеют большого жизненного опыта, твердой жизненной позиции, ищут поддержку в интернете, а также находятся в проблемных или кризисных обстоятельствах», — добавляют в полиции.

Нередко в сети вербовщиков попадают люди с материальными проблемами. Им могут просто без всякой идеологической подводки предложить финансовые средства за определенные действия, например бросить бутылку с коктейлем Молотова в госучреждение, выйти на одиночный пикет, перевезти компоненты взрывчатых веществ, запрещенных к обороту, и так далее.

Для начала человека могут попросить исполнить мелкое поручение, за которое расплачиваются по безналичному расчету или в криптовалюте. Так вербовщики проверяют степень готовности к настоящему преступлению.

«Если вербовщикам не удается склонить жертву к совершению противоправных действий на идеологической или финансовой основе, в ход могут пойти компрометирующие материалы, например личного характера, которыми человек когда-то с кем-то поделился, пусть и в закрытой переписке», — замечают в полиции.

Помните, что вербовкой занимаются специально обученные, хорошо подготовленные люди, владеющие психологическими приемами — техникой манипуляций, внушением. Они обычно хвалят своего собеседника, делают комплименты и проявляют чрезмерную заинтересованность к личности собеседника и его проблемам. Также они обещают ввести собеседника в некое секретное сообщество, которое занимается исполнением «очень важных дел».

Чаще всего жертвой вербовщиков становятся:

— сторонники оппозиционных движений, приверженцы радикальных взглядов и идеологий;

— зависимые граждане (наркоманы, игроманы, алкоголики, «закладчики»;

— жертвы мошеннических действий, ошибочно полагающие, что совершение преступления приведет к возврату похищенных денежных средств;

— люди, которые находятся в стрессе, депрессии, одиноки;

— подростки;

— молодые люди с гипертрофированным желанием выделиться из толпы, из «серой массы», быть причастными к значимому и «секретному» обществу, движению;

— пожилые одинокие люди.

Помните, что противостоять вербовщикам сложно, поэтому нужно вовремя распознать человека и отказаться от общения с ним.