Полиция предупредила южноуральцев о «новогодней» схеме мошенничества

Праздничные розыгрыши «бесплатных» билетов могут оказаться не тем, чем кажутся

Праздник к нам приходит: южноуральцев предупредили о новой схеме мошенничества, которая набирает обороты в преддверии новогодних праздников. Полиция рекомендует быть настороже и предупредить родных.

Суть обмана в том, что в мессенджерах приходит сообщение с предложением принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия, такие как концерты известных исполнителей или же посещение популярных елок в крупных городах России, в том числе и «Кремлевской елки». Для участия в розыгрыше аферисты предлагают пользователям перейти по специальной ссылке для составления заявки, которая приводит на фишинговый сайт, где нужно ввести персональные и платежные данные якобы для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша.

Таким образом, желание получить бесплатный билетик может обернуться потерей всех сбережений.

«Будьте бдительны и предупредите родных и близких! Настоятельно рекомендуем отказываться от участия в любых акциях и розыгрышах, где требуется вводить большое количество личных данных и платежную информацию», — призывают правоохранители.