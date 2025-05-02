Полиция назвала 3 запрета при посещении фан-зоны «Трактора» в центре Челябинска

Сегодня вечером на Кировке организуют трансляцию матча под открытым небом

Полиция предупредила хоккейных болельщиков о недопустимости нарушений общественного правопорядка при посещении фан-зоны хоккейного клуба «Трактор» на Кировке.

Болельщиков призывают ввести себя уважительно по отношению к другим гражданам и обслуживающему персоналу, не создавать опасность для окружающих и бережно относиться к сооружениям и имуществу.

«Граждане не должны иметь при себе запрещенные предметы: оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы. Не должны распивать алкоголь или находиться на мероприятии в состоянии опьянения», — отмечают в пресс-службе.

Нарушителей порядка обещают привлечь к административной и даже уголовной ответственности.

Напомним, 2 мая на Кировке на большом экране будет организована прямая трансляция из Москвы, где «Трактор» сыграет c «Динамо» третий матч полуфинала Кубка Гагарина.

Игра начнется в 19:00, но болельщики «Трактора» начнут собираться уже в районе 17:00 у бывшего здания главпочтампта. Именно здесь будет установлен большой медиаэкран.