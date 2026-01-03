Полиция напомнила жителям Челябинской области о правилах использования пиротехники

И внимательно отнестись к выбору площадки для запуска фейерверков

Неправильное обращение с петардами и фейерверками ежегодно становится причиной пожаров и травм. Чтобы праздник запомнился только радостью, сотрудники полиции напомнили о базовых, но критически важных правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В рамках профилактической работы сотрудники полиции акцентировали внимание на необходимости ответственного подхода к покупке и использованию фейерверков и салютов. Основные рекомендации были разделены на несколько блоков.

При покупке гражданам настоятельно рекомендовалось приобретать пиротехнику исключительно в официальных торговых точках, проверяя целостность упаковки, наличие инструкции на русском языке, срок годности и данные о производителе. Полиция предостерегала от покупок «с рук» и в неустановленных местах.

На этапе подготовки к запуску ключевыми условиями безопасности назывались: обязательное изучение инструкции, выбор специально отведённых муниципалитетом площадок, соблюдение безопасной дистанции (от 5 до 20 метров), а также учет погодных условий. Запуск в сильный ветер или снегопад признавался недопустимым. Также рекомендовалось заранее подготовить средства для тушения — воду, песок или огнетушитель.

Особое внимание в предупреждении уделялось категорическим запретам. Полиция напомнила, что запрещено запускать пиротехнику с балконов, из окон, в помещениях или в направлении людей, животных, строений и транспорта. Доверять запуск детям, разбирать изделия, бросать их в огонь или использовать просроченную пиротехнику также строго воспрещалось. В случае, если изделие не сработало, запрещалось приближаться к нему в течение 15-20 минут.

Были разъяснены и правила действий в случае происшествия: при возгорании одежды — повалить человека и потушить пламя, при пожаре — немедленно звонить по номерам 101 или 112, при ожоге — охладить пораженное место водой и обратиться за медицинской помощью.