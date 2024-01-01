Полиция изъяла около 4 тысяч новогодних елок в Челябинской области

Продажа хвойных деревьев велась с нарушением законодательства

В Челябинской области завершалось оперативно-профилактическое мероприятие «Ель», которое провели сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями городских и районных администраций. Результатом операции стало изъятие около 4 тысяч хвойных деревьев, продажа которых велась с нарушением законодательства, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

«В ходе мероприятий составлено 180 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения, и возбуждено три уголовных дела», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские осуществили почти 2,5 тысячи проверки мест реализации деревьев хвойных пород. Изъято свыше 3800 единиц елей, сосен и пихт. В ходе мероприятий составлено 180 протоколов об административных правонарушениях, прекращена деятельность 13 незаконных торговых объектов.