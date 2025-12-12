Полиция Челябинской области предупредила о «новогодних» аферистах

В канун праздников мошенники активно используют темы подарков, туров и праздничных закупок

В лихорадке новогодних приготовлений легко утратить бдительность и стать жертвой мошенников. Полицейские предупредили южноуральцев о «сезонных» схемах обмана, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Повод насторожиться — любые «выгодные» цены или требование предоплаты, говорят в полиции. Злоумышленники активно используют темы подарков, туров и праздничных закупок, создавая фейковые объявления и копии сайтов.

Фальшивые туры. Мошенники продают несуществующие путевки через поддельные сайты турфирм. Полицейские советуют проверять домен в адресной строке браузера, читать отзывы и выбирать только проверенные сервисы.

Морепродукты от поставщика. В соцсетях предлагают деликатесы к новогоднему столу по заниженной цене и требуют полную предоплату за «бронирование продукта у производителя». После перевода денег «продавцы» исчезают с торговых онлайн-площадок. Стражи порядка напоминают: сомнительные скидки — первый признак обмана.

Розыгрыши и подарки. Под видом розыгрышей мошенники выманивают коды из SMS и данные карт в целях «идентификации» победителя или «оплаты налога» за получаемый подарок. Настоящие компании таких запросов не делают.