Полиция Челябинской области перейдет на усиленный режим работы в праздники

В охране порядка задействуют свыше 2 тысяч сотрудников МВД

В Челябинской области в период с 31 декабря по 11 января полицейские будут нести службу в усиленном режиме. Особое внимание правоохранители уделят безопасности при проведении праздничных мероприятий, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Около 840 мероприятий проведут в Челябинской области в длинные каникулы. Ожидается, что их посетят 150 тысяч человек. Для обеспечения порядка нести службу в усиленном режиме будут более двух тысяч полицейских. Также в регионе задействуют дружинников, представителей казачества и частных охранных предприятий.

На дорогах региона количество экипажей увеличат с 180 до 250. Инспекторы будут регулировать движение на подъездах к местам проведения праздников, а также следить за соблюдением ПДД.