Полиция Челябинской области держит на особом контроле вопрос нарушений миграционного законодательства

Всего с начала года судами принято 1123 решения о высылке мигрантов из России

Полиция вновь вышла в рейды по местам, где живут и работают иностранцы. Первый день силовики провели на объектах Сосновского района, а также в Тракторозаводском районе Челябинска, сообщают в пресс-службе региональной полиции.



За первый день рейда задокументировано 14 нарушений миграционного законодательства, в том числе четыре — за нарушение правил осуществления трудовой деятельности. Судами принято три решения о принудительном удалении мигрантов из страны.

«В данный момент проводится работа по установлению работодателей, которым грозит административный штраф до 800 тысяч рублей за каждого иностранного работника либо административное приостановление деятельности до 90 суток», — говорится в сообщении.

Уже в текущем году пресечено более восьми с половиной тысяч административных правонарушений, возбуждено 907 уголовных дел в сфере миграции.