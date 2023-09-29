Полиция Челябинска возьмет на контроль банкоматы, через которые жертвы перечисляют деньги мошенникам

В торговых центрах организуют профилактические рейды

В Челябинске полиция возьмет на контроль банкоматы, через которые обманутые горожане чаще всего переводят деньги мошенникам. Как правило, устройства расположены в торговых центрах и наиболее посещаемых филиалах банков. Проведение рейдов решено руководством УМВД по городу.

С целью профилактики мошенничества у банкоматов будут дежурить полицейские и казачьи объединения.

«Совместными усилиями с гражданами будет проводиться профилактическая работа с целью недопущения потери ими денег и воспрепятствования осуществления мошенниками противоправной деятельности на территории Челябинска», — сообщили в городской полиции.

В УМВД напомнили, что сотрудники банка не просят обналичить деньги и перевести их на безопасные счета. Если звонящий информирует вас о проблемах со счетом, сбросьте звонок и обратитесь в банк самостоятельно.

Жертвы мошеннических схем в Челябинской области с начала 2023 года перевели мошенникам 1,3 млрд рублей.

Телефонные мошенники пошли в атаку с новой схемой: злоумышленники звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками операторов сотовой связи «Мегафон», «МТС» и других.



Со злоумышленниками усиленно борются правоохранительные органы и банки, однако, несмотря на профилактические меры, южноуральцы продолжают переводить свои кровные зачастую даже не самым искусным обманщикам. Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.



Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.

ЦОМ запустил горячую линию по борьбе с мошенничеством. Номер *1593 работает каждый день с 9:00 до 18:00. Звонок бесплатный. Сотрудники кол-центра дадут совет, как действовать в подозрительной ситуации.