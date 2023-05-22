Полицейский спас запертую в квартире собаку в Челябинске

Ее хозяин оказался в больнице

Жительница Тракторозаводского района Челябинска обратилась в полицию, сообщив, что ее сосед уже несколько дней не выходит на улицу и все это время в квартире скулит собака. Участковый нашел родственников мужчины, которые впоследствии забрали собаку к себе на период отсутствия ее хозяина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в одном из домов, расположенных на улице Марченко. Прибывший на место лейтенант полиции Антон Русаков опросил соседей, установил родственников хозяина квартиры и связался с ними по телефону. Оказалось, мужчину госпитализировали, а его собака осталась в квартире без присмотра. Полицейский сообщил об этом родственникам больного, и уже спустя три часа они приехали и забрали собаку.

Обратившаяся в полицию женщина поблагодарила сотрудника полиции за неравнодушие и оказанную помощь.