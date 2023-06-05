Полицейский ликвидировал пожар около трансформаторной будки в Челябинской области

Правоохранителя планируют поощрить

В Октябрьском районе Челябинской области полицейский бросился тушить пожар, возникший неподалеку от трансформаторной будки. Благодаря его оперативности возгорание было локализовано, и огонь не задел подстанцию. Решается вопрос о поощрении полицейского, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ЧП произошло в поселке Чудиново. Рано утром участковый Сергей Фомин услышал крики женщины о пожаре. Прибежав на место, он увидел горящую траву неподалеку от подстанции. Пламя уже перекинулось на калитку дома. Полицейский принялся носить воду ведрами и заливать огонь. Его примеру последовали другие жители поселка.

«В результате слаженных действий пожар был потушен. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за замыкания электропроводов. Благодаря оперативному реагированию полицейского на ситуацию удалось избежать серьезных последствий»,— уточнили в ведомстве.

В результате никто не пострадал. Причины возникновения ЧП выясняются.