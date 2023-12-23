Полицейский Дед Мороз встретился с 13‑летней жительницей Златоуста, пострадавшей при задержании мужчины

Девочка, проявившая активную гражданскую позицию, мечтает стать полицейским

В Златоусте Челябинской области полицейский Дед Мороз поздравил с наступающим Новым годом 13-летнюю местную жительницу, которая минувшей осенью пострадала при задержании преступника. Девочке вручили подарок за смелость, благодарность, а также поздравили с наступающим праздником, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

13-летняя Александра в сентябре 2023 года гуляла во дворе со своими друзьями. Вдруг к ним подошел пьяный мужчина и начал обвинять их в краже велосипеда. За подростков заступилась женщина, ребята в этот момент ушли. Вот только нетрезвый златоустовец решил отомстить женщине и уже намеревался было испортить ее автомобиль, как вдруг его схватила за рукав бесстрашная Александра. Мужчина ударил девочку бутылкой по голове, она потеряла сознание. Воспользовавшись моментом, обидчик нанес ей еще несколько ударов ногой по телу. Очнулась Александра только в больнице. Полицейский под присмотром врачей опросил пострадавшую. Вскоре подозреваемого задержали.

В ходе встречи с Дедом Морозом выяснилось, что Александра мечтает стать полицейским. Подполковник полиции Сергей Тетерин рассказал ей о том, как получить образование в вузах системы МВД. Затем, после вручения подарков и благодарностей, для Саши и ее мамы Светланы провели экскурсию в исторической комнате ОМВД.