Полицейский Дед Мороз поздравил с Новым годом посетителей главного ледового городка в Челябинске

Внимание и подарки от главного волшебника страны также получили дети сотрудников полиции и ветераны ВОВ

Сегодня, 6 января, гости главного ледового городка на площади Революции в Челябинске встретили неожиданных гостей — полицейского Деда Мороза и Снегурочку. Все юные посетители городка получили незабываемые эмоции и сладкие подарки. Кроме того, полицейские волшебники не забыли о детях своих коллег и семьях тех правоохранителей, которые находятся в командировках и погибли при исполнении служебных обязанностей, а также о ветеранах Великой Отечественной войны — Деды Морозы в новогодние праздники постучались во все двери, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Праздник на площади Революции прошел весело: несмотря на морозный день, дети с удовольствием рассказывали Деду Морозу и его внучке стихи, пели песни, водили хороводы. Вместе с ними окунулись в детство и их родители. В завершении праздника каждый ребенок получил сладкий подарок из волшебного мешка Деда Мороза, а также сувениры из рук сказочных персонажей.

Получили поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым также дети из семей полицейских, которые проходят службу в различных подразделениях областного главка и территориальных отделений полиции. Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков уделяет этой традиции особое внимание, и почти девять тысяч ребят получили подарки из рук десятков Дедов Морозов.

Кроме того, с главным волшебником страны встретились семьи сотрудников, проходящих службу в командировке на Северном Кавказе и новых российских территориях, и семьи полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. Ребята рассказывали Дедам Морозам стихи и делились своими сокровенными желаниями. Помимо незабываемых эмоций каждый ребенок получил сладкий подарок.

«Большое внимание полицейские уделяют и защитникам Родины — ветеранам Великой Отечественной войны, внесших неоценимый вклад в Великую Победу и возрождение мира. И в какой бы точке Челябинской области не находились наши герои — сотрудники главного управления в костюмах праздничных персонажей навестили каждого ветерана, чтобы с теплом и заботой оказать помощь и поддержку, подарить праздничный настрой и вручить подарки от ГУ МВД области»,— сообщили в ведомстве.