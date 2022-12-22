Полицейский Дед Мороз поздравил челябинских детей с Новым годом

Праздничное представление прошло в городской Госавтоинспекции

Челябинские стражи правопорядка присоединились к традиционной всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». 22 декабря сотрудники УМВД по Челябинской области устроили праздник для детей работников полиции: нарядились в главных сказочных персонажей года и поздравили ребят с праздником. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.



На некоторое время здание Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску превратилось в новогоднюю сказку. Дети надели яркие костюмы, подготовили стихи, пели песни, танцевали, водили хороводы вокруг елки, а в конце торжества получили сладкие подарки.

«Полицейский Дед Мороз» — это ежегодная всероссийская акция. В этом году она стартовала 20 декабря. В дни праздников и каникул полицейские поздравляют с Новым годом и Рождеством детей сотрудников УМВД, учеников подшефных училищ, воспитанников детских домов и социальных приютов.

В этом году акция также пройдет на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.