Полицейский Дед Мороз посетил ветеранов и семьи сотрудников, погибших при исполнении

В ходе акции раздали наборы сладостей и продуктов

В Челябинской области прошла акция «Полицейский Дед Мороз». Правоохранители в костюмах сказочного волшебника посетили ветеранов ОВД и семьи погибших при исполнении обязанностей сотрудников.

Дед Мороз вручал наборы сладостей и продуктов. В города региона подарки отправили из областного центра.

«К каждому ветерану, в дом каждой семьи погибшего сотрудника полицейские и общественники приехали с соблюдением всех мер безопасности, использовав средства индивидуальной защиты. Среди охваченных вниманием были также участники Великой Отечественной войны, в мирное время связавшие жизнь со службой в органах внутренних дел», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Семьи, получившие подарки, поблагодарили полицейских и пожелали им здоровья и спокойной службы.