Полицейский Дед Мороз исполнил мечту ребенка из Магнитогорска

Сотрудники ГИБДД поздравили с Новым годом многодетную семью

Мечта маленького Ильяса из многодетной семьи сбылась в рамках акции «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники городской Госавтоинспекции откликнулись на просьбу его матери и организовали для мальчика и его братьев незабываемую встречу с теми, кто охраняет порядок на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Настоящим новогодним чудом для братьев Марселя, Ильяса и Альбина стал патрульный автомобиль, приехавший к ним во двор. Помощник командира батальона ДПС капитан полиции Виктор Котов не только показал ребятам устройство служебной машины, но и разрешил им посидеть за рулем.

«Стражи порядка всегда готовы прийти на помощь, особенно в канун праздников. Для нас важно не только обеспечивать безопасность, но и дарить детям радость», — отметил Виктор Котов.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения младший лейтенант полиции Дарья Бирюкова провела краткий инструктаж о правилах поведения на дорогах в зимние праздники. Также ребятам раздали подарки — сладкие наборы, развивающие игры и канцелярию, собранные при поддержке одной из местных автошкол.

Акция «Полицейский Дед Мороз» традиционно проводится по всей стране, чтобы поддержать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и напомнить о важности безопасности в праздники.