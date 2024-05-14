Полицейским из Троицка вручили благодарственные письма за спасение тонущей девушки

Также наградили мужчину, бросившегося на помощь пострадавшей

В Троицке полицейским, которые спасли тонущую 17‑летнюю девушку, вручили благодарственные письма. Награды получили лейтенант полиции Анатолий Мудрак и младший сержант полиции Вадим Овсянников, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Награды героям лично вручил исполняющий полномочия главы города Андрей Андреев.

«Полицейские подчеркнули, что так же поступили бы другие сотрудники правоохранительных органов. Ведь каждый день, заступая на службу, они готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. В ходе церемонии были отмечены храбрые действия Андрея Колесникова. Неравнодушие и смелость обычного гражданина стали ярким примером того, как героические поступки могут возникать в жизненных ситуациях», — отметили в ведомстве.

Напомним, что 17-летняя девушка упала с моста в реку Увельку. После сообщения очевидцев на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они увидели в реке мужчину, пытавшегося вытащить девушку из воды. Сотрудники ППС бросились в реку и вытащили пострадавших на берег.