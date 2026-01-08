Полицейские Златоуста вызволили машину местных жителей из снежного плена

Госавтоинспекторы выручили автомобилистов

Экипаж ДПС 7 января оказал оперативную помощь водителю и пассажирам автомобиля «Лада Приора», которые не смогли самостоятельно выбраться из снежного затора на объездной дороге. Речь об участке от телевышки в сторону кольца Уреньга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, во время планового патрулирования старший лейтенант полиции Данила Ганиев и лейтенант полиции Артур Селимов заметили легковой автомобиль, застрявший в сугробе. В машине находились местные жители, которым не удалось выехать на расчищенную проезжую часть собственными силами.

Инспекторы незамедлительно приступили к эвакуации. Для этого они использовали специальный трос и задействовали свой патрульный автомобиль.

В результате «Лада Приора» была успешно извлечена из снежной ловушки и перемещена на безопасный участок дороги. Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников Госавтоинспекции движение на участке не было парализовано, а водитель и пассажиры смогли продолжить поездку.

Автомобилисты искренне поблагодарили инспекторов за оперативность, профессионализм и отзывчивость.