Полицейские Златоуста вернули родителям сбежавшую из дома 15‑летнюю свердловчанку

Девочка направлялась в Крым к своей знакомой, чтобы пожить самостоятельно

На станции Златоуст полицейские сняли с поезда находившуюся в розыске 15-летнюю жительницу Свердловской области, которая ночью ушла из дома и не выходила на связь с родителями, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уралу.

Родители позвонили в полицию и сообщили, что ночью подросток ушел из дома. Дозвониться до дочки они не могли, так как она отключила телефон. Они уточнили, что конфликтов в семье не было и раньше ребенок из дома не уходил.

Информацию о розыске подростка передали всем отделам полиции. Вскоре транспортные полицейские Златоуста выяснили, что подросток следует на пассажирском поезде от Екатеринбурга до Симферополя. Когда состав прибыл на станцию Златоуст, девочку сняли и доставили в отдел.

Юная свердловчанка рассказала правоохранителям, что хотела пожить самостоятельно и отправилась к своей знакомой в Крым.

После профилактической беседы подростка передали сотрудникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Позже родители забрали дочь домой.